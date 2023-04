Visites guidées et démonstrations Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Visites guidées et démonstrations Musée de la nacre et de la tabletterie, 13 mai 2023, Méru. Visites guidées et démonstrations Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la nacre et de la tabletterie Entrée libre Rendez-vous au Musée de la Nacre et de la Tabletterie pour la 19ème édition de la Nuit Européenne des Musées.

Passez les portes de cette usine du XIXe siècle et découvrez la tabletterie, ce savoir-faire millénaire développé à Méru depuis le XVIe siècle. Ici, les machines d’époque côtoient de précieux objets (éventails, jumelles de théâtre, jeux, …) réalisés à partir de matières naturelles telles que l’ébène, l’os, l’ivoire, l’écaille de tortue ou la nacre, ce qui valut à Méru le surnom de Capitale mondiale de la nacre. Les guides seront présents pour vous présenter les ateliers reconstitués du boutonnier, mis en fonctionnement par notre machine à vapeur centenaire et vous révéler les secrets de fabrication des boutons en nacre ! Musée de la nacre et de la tabletterie 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France Méru 60110 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Jean-Baptiste Quillien Photographe

