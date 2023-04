La classe, l’œuvre « Sous le vent du progrès » Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

La classe, l’œuvre « Sous le vent du progrès » Musée de la nacre et de la tabletterie, 13 mai 2023, Méru. La classe, l’œuvre « Sous le vent du progrès » Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la nacre et de la tabletterie Rendez-vous au Musée de la Nacre et de la Tabletterie pour la 19ème édition de la Nuit Européenne des Musées le samedi 13 mai.

Les élèves de 3e Prépa Métiers du lycée Paul Langevin de Beauvais sont heureux de vous inviter à l’inauguration officielle des outils de médiation « Sous le vent du progrès » qu’ils ont eux-mêmes créés dans le cadre de leur projet annuel et de l’opération « La classe, l’oeuvre ! ». Musée de la nacre et de la tabletterie 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France Méru 60110 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 © Jean-Baptiste Quillien

Détails Catégories d’évènement: Méru, Oise Autres Lieu Musée de la nacre et de la tabletterie Adresse 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France Ville Méru Departement Oise Lieu Ville Musée de la nacre et de la tabletterie Méru

Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meru/

La classe, l’œuvre « Sous le vent du progrès » Musée de la nacre et de la tabletterie 2023-05-13 was last modified: by La classe, l’œuvre « Sous le vent du progrès » Musée de la nacre et de la tabletterie Musée de la nacre et de la tabletterie 13 mai 2023 Méru Musée de la nacre et de la tabletterie Méru

Méru Oise