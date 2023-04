Voyage musical de l’exposition Dunkerque, porte sur le monde Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Catégories d’évènement: Méru

Voyage musical de l’exposition Dunkerque, porte sur le monde Musée de la nacre et de la tabletterie, 13 mai 2023, Méru. Voyage musical de l’exposition Dunkerque, porte sur le monde Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la nacre et de la tabletterie Entrée libre Rendez-vous au Musée de la Nacre et de la Tabletterie pour la 19ème édition de la Nuit Européenne des Musées.

Tout au long de la soirée, plongez dans l’univers sonore de la Compagnie Musique Acoustique Machine et leur spectacle Le Chemin des Mélodies. Le duo formé de Viviane Arnoux (accordéon, voix) et de François Michaud (violon, alto), rencontre Mohanad Aljaramani (percussions, oud), croisé sur des scènes du monde au côtés du chanteur syrien Abed Azrié, dans un cheminement inspiré par notre exposition Dunkerque, porte sur le monde. Une promenade musicale telle une invitation à compléter les émotions du sens de la vue par l’écoute, jusqu’à la fête ! Musée de la nacre et de la tabletterie 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France Méru 60110 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Compagnie Musique Acoustique Machine

