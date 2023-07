Anima(ex)musica Musée de la musique / Cité de la musique-Philharmonie de Paris Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Anima(ex)musica Vendredi 15 septembre, 12h00 Musée de la musique / Cité de la musique-Philharmonie de Paris Entrée libre

Le collectif « Tout reste à faire » présente ses monumentales sculptures d’arthropodes, animées et sonores, réalisées à partir d’instruments de musique hors d’usage, et fabrique en direct une nouvelle sculpture musicale en forme d’insecte.

Cet atelier-performance, introduit l’accrochage Anima(ex)musica qui se tiendra du 15 septembre 2023 au 7 janvier 2024 au Musée de la musique; une dizaine d’insectes géants composés de fragments d’instruments de musique investissent la collection permanente.

L’accès à cet atelier est gratuit et l’entrée du Musée est gratuite pour les moins de 26 ans.

Musée de la musique / Cité de la musique-Philharmonie de Paris Cité de la musique – 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 84 44 84 https://philharmoniedeparis.fr/fr Métro : Ligne 5 – station Porte de Pantin Tramway : Ligne T3b – station Porte de Pantin Bus : Ligne 75 et Ligne 151, arrêt Porte de Pantin Noctilien : N13 – N41 – N45 – N140

Mégapomponia Merula, Collection Tout reste à faire © Matthieu Desailly