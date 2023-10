Cet évènement est passé Jeu de piste – Bêtes d’instruments Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeu de piste – Bêtes d’instruments Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) Paris, 13 mai 2023, Paris. Jeu de piste – Bêtes d’instruments Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) entrée libre dans la limite des places disponibles Le Musée de la musique présente au sein de sa collection permanente des instruments en forme d’animaux, partez à la recherche de ces specimens tout en découvrant les matières naturelles utilisées pour les fabriquer : carapace de tortue, carapace de tatou, crin de cheval, cuir … Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 01 44 84 44 84 http://www.philharmoniedeparis.fr Musée abritant une collection d’instruments de musique du XVIIe siècle à nos jours. Collection, expositions temporaires, concerts, spectacles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

