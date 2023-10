Visite libre du Musée de la musique Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) Paris, 13 mai 2023, Paris.

Visite libre du Musée de la musique Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Musée de la musique rassemble une collection de plus de 8 000 instruments et objets d’art dont 1 000 sont exposés. La collection relate l’histoire de la musique occidentale du XVIe siècle à nos jours et donne un aperçu des principales cultures musicales de par le monde.

Musée de la musique (Cité de la musique-Philharmonie de Paris) 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 01 44 84 44 84 http://www.philharmoniedeparis.fr Musée abritant une collection d’instruments de musique du XVIIe siècle à nos jours. Collection, expositions temporaires, concerts, spectacles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Musée de la musique – collection permanente © William Beaucardet