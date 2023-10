EXPOSITION « LES COMPAGNONS DE LA LIBERATION MOSELLANS » Musée de la Moselle 1939-45 Hagondange, 13 mai 2023, Hagondange.

LES COMPAGNONS DE LA LIBERATION MOSELLANS

Exposition biographiques des Compagnons de la Libération d’origine mosellane dont Marie Hackin, l’une des six femmes décorées de l’ordre créé par le général de Gaulle en tant que « chef des Français libres » pour « récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de libération de la France et de son empire » durant la Seconde Guerre mondiale.

Musée de la Moselle 1939-45 2 rue des Artisans 57300 hagondange Hagondange 57300 Moselle Grand Est 0387720865 http://www.ascomemo.fr Nouveau musée consacré à l’Histoire de la Moselle et des Mosellans annexés par l’Allemagne nazie à travers de très nombreux documents, photos, objets Parking gratuit. Gare; Proximité de l’A31 sortie Hagondange

