Concert du duo Caminante Musée de la minoterie La Mure-Argens, 13 mai 2023, La Mure-Argens.

Concert du duo Caminante Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la minoterie Entrée libre

Concert avec le Duo Caminante, guitare et percussion au cœur du musée à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Le site, plongé dans le silence depuis l’arrêt des machines en 1972, résonne d’autres sons avec une série de concerts en 2023.

Musée de la minoterie route d’Allos, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0679017825 http://www.secrets-de-fabriques.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100007795246378 [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 01 78 25 »}, {« type »: « email », « value »: « musees@ccapv.fr »}] A partir de 1902, la minoterie de la Mure Argens va produire de la farine pendant 70 ans. Depuis 2016, le musée vous accueille dans ce moulin industriel. Laissez-vous guider ou venez vous perdre dans ce dédale de machines disposées sur 4 niveaux.

La minoterie de la Mure Argens est une imposante bâtisse de pierre qui abrite, sur trois niveaux et 1 000 m2 de surface de plancher, l’une des premières minoteries industrielles du début du XXème siècle. Lors de sa création en 1902, la plupart des moulins du département des Basses-Alpes sont encore munis de meules en pierre pour écraser le blé. À la minoterie, des équipements modernes (broyeurs et convertisseurs à cylindre) sont installés et permettent de produire une quantité bien plus importante que dans un moulin traditionnel. La production est centrée sur la farine de seigle et de blé. Dans les années 1970, de nombreux moulins à cylindres arrêtent leur production, celle-ci étant regroupée dans des grosses minoteries. La minoterie de La Mure n’y échappe pas, elle ferme ses portes en 1972. Elle demeure aujourd’hui, sur le département, la dernière entreprise de ce type, et surtout de cette taille, à avoir été conservée intacte depuis l’origine avec toute sa machinerie. Parking sur place

