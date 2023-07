Visite guidée du musée de la mine Musée de la mine Nœux-les-Mines Catégories d’Évènement: Nœux-les-Mines

Pas-de-Calais Visite guidée du musée de la mine Musée de la mine Nœux-les-Mines, 16 septembre 2023, Nœux-les-Mines. Visite guidée du musée de la mine 16 et 17 septembre Musée de la mine Visite ​guidée d une galerie de 200 Musée de la mine 9 Avenue Guillon – 62290 Nœux-les-Mines Nœux-les-Mines 62290 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 25 98 58 Ancien centre de formation professionnelle, cette mine image, devenue Musée de la Mine fut aménagée par des anciens mineurs. En souterrain, environ 200m de galeries, chantier d’abatage,…. Route, autoroute, gare Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

