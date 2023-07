Visite guidée musee de la mine Nœux-les-Mines Catégories d’Évènement: Nœux-les-Mines

Pas-de-Calais Visite guidée musee de la mine Nœux-les-Mines, 16 septembre 2023, Nœux-les-Mines. Visite guidée 16 et 17 septembre musee de la mine Tout venant Visite commentée des ​200 mètres de galerie à travers les différents postes des musee de la mine 1 Avenue Pierre Guillon, 62290 Nœux-les-Mines Nœux-les-Mines 62290 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0617915203 ancien centre de formation pour galibots route autoroute Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Musée de la mine Détails Catégories d’Évènement: Nœux-les-Mines, Pas-de-Calais Autres Lieu musee de la mine Adresse 1 Avenue Pierre Guillon, 62290 Nœux-les-Mines Ville Nœux-les-Mines Departement Pas-de-Calais Age min 7 Age max 99 Lieu Ville musee de la mine Nœux-les-Mines

musee de la mine Nœux-les-Mines Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nux-les-mines/