Visite libre du musée de la Mine Musée de la Mine, 13 mai 2023, Le Molay-Littry. Visite libre du musée de la Mine Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la Mine Découverte du musée. Musée de la Mine Rue Frandemiche, 14330 Le Molay-Littry Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 (0)2 31 22 89 10 Le musée de la mine de charbon du Molay-Littry fait découvrir l’histoire de la Compagnie des mines de Littry (1747-1880 et 1941-1949) grâce à de nombreux outils, machines, maquettes et vestiges archéologiques en place. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Le Musée de la mine – Commune du Molay-Littry

