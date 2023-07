Gréasque, ville minière Musée de la mine Gréasque Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gréasque Gréasque, ville minière Musée de la mine Gréasque, 16 septembre 2023, Gréasque. Gréasque, ville minière 16 et 17 septembre Musée de la mine sur inscription Balade commentée dans les cités minières de Gréasque, entre le musée et le centre-village (aller-retour). Départ du Musée pour décrypter le paysage urbain, en compagnie d’un guide, et découvrir les traces encore visibles de l’activité minière, au-delà des bâtiments directement utilisés par la Cie minière. Histoire des cités minières, vie communautaire des mineurs, anecdotes, développement du village… autrement dit l’aspect social. Très bon complément aux autres visites commentées proposées pendant les Journées du Patrimoine. Départ à 15h du musée.

Durée environ 1h30 (à 2h). Sans difficulté particulière.

Chaussures confortables pour terrain péri-urbain.

Casquette. Eau. Musée de la mine puits hély d’oissel montée de l’ancien traînage 13850 Gréasque Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 69 77 00 Musée de la Mine Voiture; car; parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 musée de la moine/puits Hély d’Oissel Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gréasque Autres Lieu Musée de la mine Adresse puits hély d'oissel montée de l'ancien traînage 13850 Gréasque Ville Gréasque Departement Bouches-du-Rhône Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Musée de la mine Gréasque

Musée de la mine Gréasque Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/greasque/