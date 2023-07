visite de la galerie reconstituée Musée de la mine Gréasque, 16 septembre 2023, Gréasque.

visite de la galerie reconstituée 16 et 17 septembre Musée de la mine sur inscription

Reconstituée en surface, cette galerie est un ensemble de soutènements hydrauliques, d’un convoyeur blindé dédié au transport du charbon, et d’un rabot, l’outil d’abattage du charbon, matériel récupéré du puits Yvon Morandat, fermé en 2003, et réellement utilisé au fond des mines. Elle se visite sur réservation, en compagnie des anciens mineurs. Profitez-en car ces hommes de mémoire ne viennent pas tous les jours et ne sont pas avares d’anecdotes palpitantes ! N’oubliez pas, la galerie se visitera avec des « effets spéciaux » pour vous immerger encore davantage dans l’ambiance du fond !

Durée de la visite environ 30 min

Musée de la mine puits hély d’oissel montée de l’ancien traînage 13850 Gréasque Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 69 77 00 Musée de la Mine Voiture; car; parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

musée de la mine/ puits Hély d’Oissel