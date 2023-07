visite du musée de la mine Musée de la mine Gréasque Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gréasque visite du musée de la mine Musée de la mine Gréasque, 16 septembre 2023, Gréasque. visite du musée de la mine 16 et 17 septembre Musée de la mine entrée libre Visite de l’ensemble des salles du Musée, en totale autonomie, avec livrets et vidéos. – Engins du fond de la mine remis en état, accompagnés de panneaux d’interprétation (en extérieur), allant des années 1950 à 2000.

– la salle de géologie avec ses nombreux fossiles de végétaux, de coquillages, de crocodiles, de tortues etc et son diorama (reconstitution du paléoenvironnement local). Et les collections des autres salles du musée: – Maquettes du Puits Hély d’Oissel et des techniques de travail évoluant à travers le temps. – Salle des machines avec son moteur électrique des années 1950 + 1 film avec des témoignages de mineurs. – Salle de contrôle des dangers du fond; mini-lampisterie avec une très grande collection de lampes allant du 17ème siècle à 2003. – Chantier de mines reconstitué présentant des outils des années 1920 à 2000. Durée: environ 1h00 Musée de la mine puits hély d’oissel montée de l’ancien traînage 13850 Gréasque Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 69 77 00 Musée de la Mine Voiture; car; parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 musée de la mine/puits Hély d’Oiseel Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gréasque Autres Lieu Musée de la mine Adresse puits hély d'oissel montée de l'ancien traînage 13850 Gréasque Ville Gréasque Departement Bouches-du-Rhône Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée de la mine Gréasque

Musée de la mine Gréasque Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/greasque/