Wittelsheim Balade contée Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim, 6 décembre 2023, Wittelsheim. Balade contée 6 et 9 décembre Musée de la Mine et de la Potasse Sur inscription A l’occasion de la fête de la Sainte Barbe, patronne des mineurs, le Musée de la Mine et de la Potasse organise une balade contée destinée aux familles, proposée par Emmanuelle Filippi-Hahn, conteuse professionelle. Les visiteurs découvriront les différents espaces du musée au fil des histoires racontées par la conteuses. Ces histoires parleront de la vie des mineurs, de la quotidiens mais également des dangers qui peuvent survenir à près de 1000 mètres de profondeur. Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Wittelsheim Autres Lieu Musée de la Mine et de la Potasse Adresse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Ville Wittelsheim Departement Haut-Rhin Age min 6 Age max 15 Lieu Ville Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim latitude longitude 47.780377;7.22795

