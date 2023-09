Journées Européennes du Patrimoine 2023 Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim, 16 septembre 2023, Wittelsheim.

Journées Européennes du Patrimoine 2023 16 et 17 septembre Musée de la Mine et de la Potasse 3€ par adulte et gratuit pour les enfants

Le musée sera ouvert au public samedi 16 septembre de 14h à 18h et dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Sur l’ensemble du weekend, le musée propose quatre expositions temporaires spécialement conçues pour le weekend des journées européennes du patrimoine :

– La mine de nos papas : Exposition de dessins réalisés dans les années 1960 par les enfants de l’école maternelle de la mine Théodore à Wittenheim sur le thème de l’évocation du travail de leurs pères à la mine.

– Les gens du bassin potassique d’Alsace : Exposition photographique conçue à partir des clichés réalisés par l’artiste tchèque Jindrich Streit en 1998. Les photos ont été prises quelques années avant la fin de l’exploitation. Elles immortalisent un territoire en voie de reconversion et participe au travail de mémoire, mettant en relief la culture de cet espace fait d’hommes et de travail. Ces clichés participent à ce besoin de valoriser une réalité sociale et économique en voie de disparition.

– L’envol de la Cigogne : Exposition réalisée en partenariat avec l’association « La Cigogne des Potasses d’Alsace » à partir d’affiches, de plaques émaillées et autres produits dérivés ayant été fabriqué par la Société Commerciale des Potasse d’Alsace afin de diffuser l’image de la potasse d’Alsace en France et dans le monde.

– La mine d’autrefois : Exposition réalisée en partenariat avec l’Amicale Philatélique et Cartophile de Wittelsheim à partir de cartes postales anciennes évoquant les mines d’autrefois.

Deux visites guidées menées par un ancien mineur sont prévues samedi et dimanche à 14h.

Dimanche 17 septembre :

10h30 : Spectacles de danses traditionnelles alsaciennes et polonaises par les groupes folkloriques D’Blatzer Säck et Aigle Blanc.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim

