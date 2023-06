Atelier « Les mystères de la fossilisation » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim Wittelsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim Atelier « Les mystères de la fossilisation » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim, 9 août 2023, Wittelsheim. Atelier « Les mystères de la fossilisation » Mercredi 9 août, 14h00 Musée de la Mine et de la Potasse Sur inscription Qu’est-ce qu’un fossile ? Comment se forme-t-il ? Où les trouve-t-on ? Que nous renseignent-ils sur la vie passée de la planète ? Au cours d’un atelier ludique les enfants découvriront les mystères de la fossilisation et des fossiles. Le plus, les enfants réaliseront le moulage d’un fossile de leur choix et repartiront avec ! Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

