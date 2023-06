Atelier « Le monde des volcans » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim Wittelsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim Atelier « Le monde des volcans » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim, 2 août 2023, Wittelsheim. Atelier « Le monde des volcans » Mercredi 2 août, 14h00 Musée de la Mine et de la Potasse Sur inscription Les volcans fascinent les petits comme les grands. Au cours de l’atelier, les enfants observeront des laves de nos régions, expérimenteront différentes éruptions volcaniques pour mieux connaitre les volcans, leurs différentes laves et leurs utilisations par l’Homme. Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

