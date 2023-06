Atelier « Histoire du grain de sable » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim Wittelsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim Atelier « Histoire du grain de sable » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim, 26 juillet 2023, Wittelsheim. Atelier « Histoire du grain de sable » 26 juillet et 23 août Musée de la Mine et de la Potasse Sur inscription Du granite au sable, les enfants découvriront le phénomène de l’érosion et du rôle de l’eau comme agent de modelage du paysage. Les enfants fabriqueront eux-mêmes une petite montagne et mettront en place une rivière expérimentale afin de comprendre les notions de transport et dépôt. Il prendront ensuite le rôle d’ingénieur en créant des barrages afin de modifier le débit de l’eau. Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T14:00:00+02:00 – 2023-07-26T17:00:00+02:00

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Wittelsheim Autres Lieu Musée de la Mine et de la Potasse Adresse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Ville Wittelsheim Departement Haut-Rhin Age min 7 Age max 12 Lieu Ville Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim

Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittelsheim/

Atelier « Histoire du grain de sable » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim 2023-07-26 was last modified: by Atelier « Histoire du grain de sable » Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim 26 juillet 2023