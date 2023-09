Sur les pavés, le trad 3 – Bal éphémère à Brassac les Mines Musée de la Mine de Brassac les Mines , Brassac-les-Mines (63), 16 septembre 2023, .

Sur les pavés, le trad 3 – Bal éphémère à Brassac les Mines Samedi 16 septembre, 10h00 Musée de la Mine de Brassac les Mines , Brassac-les-Mines (63)

Sur les pavés, le trad » est un évènement co-organisé par le CMTRA et les associations de musiques et danses traditionnelles de la région lors des Journées Européennes du Patrimoine. Le patrimoine musical et dansé, historiquement présent sur notre territoire et sans cesse réinventé, sera interprété simultanément dans plusieurs villes de la région, pour le plus grand plaisir des passants et visiteurs.

À Brassac les Mines, la Lampisterie vous proposera avec Les Brayauds et le CMTRA,

des animations musicales comme par exemple un bal traditionnel pour les enfants

et un autre bal pour les plus grands ainsi qu’une déambulation musicale.

Venez nombreux !

En savoir plus :

reseau@cmtra.org – 04 78 70 81 75

https://bit.ly/AppelSurlesPavés2023

Musée de la Mine de Brassac les Mines , Brassac-les-Mines (63) 59, D710

Musée de la Mine de Brassac les Mines , 63570 Brassac-les-Mines, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

baltrad balfolk