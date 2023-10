Cet évènement est passé Ballades circassiennes Musée de la mine de Blanzy Blanzy Catégories d’Évènement: Blanzy

Saône-et-Loire Ballades circassiennes Musée de la mine de Blanzy Blanzy, 13 mai 2023, Blanzy. Ballades circassiennes Samedi 13 mai, 20h00 Musée de la mine de Blanzy Entrée libre La compagnie TRAT est une compagnie de cirque contemporain. Elle s’inscrit dans une démarche de création collective, de pluridisciplinarité et d’échanges. Chaque balade est singulière, pensée pour s’adapter à l’endroit choisi. La compagnie crée un parcours immersif où le public est sollicité : le jeu se mêle à l’artistique et à l’histoire. Le trajet est ponctué de parenthèses de cirque poétique mettant en valeur le lieu, pour permettre au public de le découvrir sous un angle nouveau.

3 représentations : 20h30, 21h30, 22h30

Musée de la mine de Blanzy
34 rue du Bois Clair
71450 Blanzy
Blanzy
71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
03 85 68 22 85
http://www.musee-mine-blanzy.fr/

Visite des installations du Puits Saint-Claude en compagnie d'anciens mineurs.

