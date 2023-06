Visite guidée dans le passé minier Musée de la mine Bosmoreau-les-Mines, 16 septembre 2023, Bosmoreau-les-Mines.

Visite guidée dans le passé minier 16 et 17 septembre Musée de la mine 3 €. Entrée libre.

Au coeur de la houille

Retrouvez-vous au temps de Germinal lors d’une visite dans le passé minier d’une petite commune creusoise entre 1784 et 1958.

Plusieurs salles évoquent les conditions de travail et de vie du mineur, des maquettes reconstituent les sites d’exploitation et la visite se termine par une salle de classe reconstituée.

Pour ceux qui le désirent, une balade commentée sur les chemins de la mine permet de visualiser les lieux d’exploitation.

Musée de la mine 30 rue de la mairie, 23400 Bosmoreau-les-Mines Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 08 89 67 11 http://muséedelamine.fr Au cœur de la campagne creusoise, une mine de charbon va fonctionner de 1784 à 1958. C’est cette histoire particulière qui vous est racontée.

Exploitée de manière artisanale à ses débuts, ce site connaîtra son apogée quelques années avant sa fermeture en 1958.

Le rachat en 2003 des sites historiques de la mine par la commune de Bosmoreau, a permis la création d’un musée à ciel ouvert qui complète et enrichit le musée de la mine. Parking sur la place devant la mairie attenante au musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Liliane Springer