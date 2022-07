Voyage au cœur de la houille Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines Catégories d’évènement: Bosmoreau-les-Mines

Voyage au cœur de la houille Musée de la Mine, 17 septembre 2022, Bosmoreau-les-Mines. Voyage au cœur de la houille 17 et 18 septembre Musée de la Mine

Tarif préférentiel 3€. Balade commentée gratuite. Entrée libre.

Visite guidée du musée de la Mine à 14h puis, à 15h30, une balade commentée sur les anciens sites miniers aidera à la compréhension de l’exploitation minière qui a duré pendant près de deux siècles. Musée de la Mine Place de la Mairie, 23400 Bosmoreau-les-Mines Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine D60 et D912 Parking place de la Mairie

05 55 64 20 52 http://www.museedelamine.fr Le musée retrace l’histoire de l’exploitation du charbon et la vie des mineurs de 1784 à 1958, à travers 7 salles d’exposition. La balade « les chemins de la mine », permet de découvrir les anciens sites miniers. Exploitée de manière artisanale à ses débuts, ce site connaîtra son apogée quelques années avant sa fermeture en 1958. Le rachat en 2003 des sites historiques de la mine par la Commune de Bosmoreau, a permis la création d’un musée à ciel ouvert qui complète et enrichit le musée de la Mine.

