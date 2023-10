A découvrir pendant les vacances, la géologie au Musée de la Mine de La Machine ! musée de la Mine, 1 avenue de la république 58260 La Machine La Machine, 3 novembre 2023, La Machine.

A découvrir pendant les vacances, la géologie au Musée de la Mine de La Machine ! Vendredi 3 novembre, 14h30 musée de la Mine, 1 avenue de la république 58260 La Machine Billetterie et inscription auprès du Musée de la Mine de La Machine

La recherche des fossiles, des pierres ferrugineuses a toujours été une grande passion d’enfance. Dehors, les yeux rivés au sol à regarder les cailloux pour y découvrir des trésors. Mais pour avoir l’œil aguerrit, il faut savoir quoi chercher !

Profitez en plus de la visite impressionnante du Puits des Glénons, d’animation pour les enfants et de la découverte des pierres et minerais du sol nivernais animé par Philippe Donie et Jean-François Demaizière.

14h30 présentation de la géologie de la Nièvre et découverte des collections de fossiles

16h00 présentation de la géologie de la Nièvre et découverte des collections de fossiles

tout l’après-midi : ateliers empreintes et « Qui est-ce? » des minéraux !

musée de la Mine, 1 avenue de la république 58260 La Machine 1 avenue de la république, 58260 La Machine La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 50 91 08 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T18:30:00+01:00

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T18:30:00+01:00

museedelamine Lamachine

Camosine