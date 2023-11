Et si on jouait ? Musée de la métallurgie ardennaise Bogny-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Ardennes

Bogny-sur-Meuse Et si on jouait ? Musée de la métallurgie ardennaise Bogny-sur-Meuse, 25 novembre 2023, Bogny-sur-Meuse. Et si on jouait ? Samedi 25 novembre, 14h00 Musée de la métallurgie ardennaise gratuit, sur inscription pour le tournoi Le réseau des ludothèques VPA vous invite à un après-midi jeu au Musée de la Métallurgie. Au programme : tournoi Mario Kart Switch sur grand écran, découverte PS5, jeux en bois, stylos 3D, imprimante 3D. Musée de la métallurgie ardennaise 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 53 07 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

