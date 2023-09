Expo-Vente d’œuvres de Martine Dominé pour Octobre Rose Musée de la métallurgie ardennaise Bogny-sur-Meuse Catégories d’Évènement: Ardennes

Bogny-sur-Meuse Expo-Vente d’œuvres de Martine Dominé pour Octobre Rose Musée de la métallurgie ardennaise Bogny-sur-Meuse, 6 octobre 2023, Bogny-sur-Meuse. Expo-Vente d’œuvres de Martine Dominé pour Octobre Rose 6 – 31 octobre Musée de la métallurgie ardennaise A l’occasion d’Octobre Rose, une expo-vente d’oeuvres de Martine Dominé sera organisée au Musée de la Métallurgie Ardennaise.

Le lancement aura lieu le vendredi 6 octobre à 17h et se poursuivra pendant tout le mois d’octobre.

L’argent des ventes sera reversé à la Ligue contre le Cancer. Musée de la métallurgie ardennaise 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T17:00:00+02:00 – 2023-10-06T18:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Ardennes, Bogny-sur-Meuse Autres Lieu Musée de la métallurgie ardennaise Adresse 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Ville Bogny-sur-Meuse

