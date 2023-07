Soyez le témoin du savoir-faire d’un forgeron Musée de la Métallurgie Ardennaise Bogny-sur-Meuse, 16 septembre 2023, Bogny-sur-Meuse.

Soyez le témoin du savoir-faire d’un forgeron Samedi 16 septembre, 14h30 Musée de la Métallurgie Ardennaise entrée libre

Assitez à des démonstrations par un forgeron.

Par ailleurs, vous pourrez également découvrir sur place le Musée de la Métallurgie.

Musée de la Métallurgie Ardennaise 103 rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est 03 24 35 06 71 http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr/ Installé dans un bâtiment industriel emblématique, face aux célèbres rochers des Quatre Fils Aymon, le Musée de la Métallurgie Ardennaise présente d’une manière vivante et originale (films, animations audiovisuelles, abondante iconographie commentée, maquettes interactives, audioguide, parcours sensoriel) les différentes activités qui ont fait la force et la renommée de cette métallurgie de transformation.

Machines, outils et produits fabriqués permettent d’entrer pleinement dans les boutiques, les usines et les ateliers, et d’y imaginer les hommes, les femmes et les enfants au travail. Est restituée aussi, avec chaleur, la vie des ouvriers. Sont évoqués des patrons aux origines modestes qui ont réussi à soutenir le paternalisme, le syndicalisme, les luttes sociales, et l’implantation du socialisme grâce au communard Jean-Baptiste Clément. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

