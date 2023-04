Exposition Les Evènements Musée de la métallurgie ardennaise, 8 avril 2023, Bogny-sur-Meuse.

Exposition Les Evènements 8 – 27 avril Musée de la métallurgie ardennaise entrée libre

“Les évènements”, ce sont dix-huit moments particuliers, saisis

et “manipulés” par le vidéaste-créateur d’images Frédéric Touchard qui, à

la manière de “haikus visuels”, confronte certaines prises de vue afin d’en

faire émerger un sens nouveau, né précisément de cette rencontre

inédite.

Travaillant à partir d’images vidéos, utilisant ainsi le grain

particulier que génère ce média, Frédéric Touchard crée un monde

particulier, liant intimement décors naturels et paysages industriels,

animaux plus ou moins aquatiques et clochard peu ou prou céleste, feu,

vent et eau, coup de cœur et… langoureux regard !

Certaines de ces images interrogent le monde que nous

partageons, quand d’autres se veulent simplement… poétiques ou…

amusantes ! Une certaine forme d’humour guide d’ailleurs la démarche

globale du créateur d’images, comme il se laisse mener par ce “clochard

céleste” qui vient ponctuer cette installation.

Le verbe fait également partie de l’image, discrètement présent

à sa base, à la manière d’un sous-titre, ou venant s’immiscer au sein

même de l’image. Il répond, de manière décalée, à ce qu’exprime l’image,

ou parfois à ce qu’elle dissimule, évoque ou dénonce.

Chaque image correspond à un “haiku vidéo” (2 mn) dont elle

est extraite, et elle peut être accompagnée d’un “haiku textuel”, trois vers

élégamment imprimés sur une bande de papier.

Musée de la métallurgie ardennaise 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contactmma08@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324350671 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T12:00:00+02:00

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T18:00:00+02:00

exposition art

frédéric touchard