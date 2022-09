Exposition Léonard De Vinci : Une source d’inspiration encore aujourd’hui Musée de la métallurgie ardennaise Bogny-sur-Meuse Catégories d’évènement: Ardennes

Exposition Léonard De Vinci : Une source d'inspiration encore aujourd'hui
12 octobre – 11 novembre
Musée de la métallurgie ardennaise, Bogny-sur-Meuse

entrée libre

Venez découvrir le génie de Léonard de Vinci au travers plusieurs maquettes représentant ses visions. Musée de la métallurgie ardennaise 103 Rue de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est Exposition sur les maquettes 3D qui seront présentée au Musée Métallurgie Ardennaise du 12 octobre au 11 novembre 2022. Présentation de maquettes :

– Léonard de Vinci : L’ingénieur Visionnaire

– La Demoiselle : Premier avion réalisé en série en 1908

– Le char FT 17 : Le char de la victoire

– La Voiture CLEMENT BAYARD

– La Macérienne : Une architecture EIFFEL

Certaines maquettes ont été réalisées avec la participation des élèves du Lycée François BAZIN dans le cadre d’enseignement en Sciences de l’Ingénieur et de projet pédagogique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T10:00:00+02:00

2022-11-11T18:00:00+01:00 Thierry Martin

