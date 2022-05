MUSÉE DE LA MARINE : “PARCOURS MARITIMES” Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Le musée présente “Parcours Maritimes” : les grands défis et évolutions maritimes. Venez découvrir les grands défis et évolution maritimes : Fort de Mindin

Marine Nationale

Marine Royale

Constructions navales

Paquebot FRANCE

Paquebot NORMANDIE

