Visite libre du musée de la Marine Musée de la Marine, 13 mai 2023, Honfleur. Visite libre du musée de la Marine Samedi 13 mai, 20h30 Musée de la Marine Cartes, plans, maquettes, outils de charpentier, instruments de navigation, vertèbres cétacés ! Profitez de la Nuit des musées pour vous immerger dans les collections maritimes du Vieux Honfleur qui rassemblent, dans l’ancienne église Saint-Etienne, plus de 300 objets inédits liés aux gens de mer. Musée de la Marine Quai Saint-Etienne, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

