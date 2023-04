Visite à la lanterne Musée de la marine d’Etaples Étaples Catégories d’évènement: Étaples

Pas-de-Calais

Visite à la lanterne Musée de la marine d’Etaples, 13 mai 2023, Étaples. Visite à la lanterne Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la marine d’Etaples découvrez les collections permanentes sous un éclairage spécifique. Musée de la marine d’Etaples 62630 Etaples Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 21 09 77 21 Dans l’ancienne halle à la criée, retrouver 150 ans de vis et d’histoire des marins pêcheurs étaplois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 ©Agence ZOO / Arthur Bonifay

