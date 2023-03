Chasse aux oeufs de poissons ! Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Chasse aux oeufs de poissons ! Musée de la marine de Loire, 9 avril 2023, Chateauneuf-sur-loire. Chasse aux oeufs de poissons ! 9 et 10 avril Musée de la marine de Loire Voir http://www.tourisme-chateauneufsurloire.fr Activité à faire en famille. Les musée de la marine de Loire propose aux enfants de partir à la recherche d’images d’oeufs de poissons de Loire cachées dans le musée. Attention, il ne faudra pas se tromper d’oeufs ! De petites récompenses en chocolat sont prévues (en fonction du stocke disponible). Musée de la marine de Loire Écuries du Château, 1 place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 84 46 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-chateauneufsurloire.fr »}, {« type »: « email », « value »: « marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T14:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00

2023-04-10T14:00:00+02:00 – 2023-04-10T18:00:00+02:00 FMACEN045V501MWQ Léa David

Détails Catégorie d’Évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Musée de la marine de Loire Adresse Écuries du Château, 1 place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire

Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Chasse aux oeufs de poissons ! Musée de la marine de Loire 2023-04-09 was last modified: by Chasse aux oeufs de poissons ! Musée de la marine de Loire Musée de la marine de Loire 9 avril 2023 Châteauneuf-sur-Loire Musée de la marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire

Chateauneuf-sur-loire