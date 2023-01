Journées européennes du patrimoine au musée de la marine de Loire Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand

Journées européennes du patrimoine au musée de la marine de Loire Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand, 16 septembre 2023, . Journées européennes du patrimoine au musée de la marine de Loire 16 et 17 septembre Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand

Voir http://www.musee-marinedeloire.fr/

Journées européennes du patrimoine au musée de la marine de Loire Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand , Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 OTI VdL&FdO

Détails Autres Lieu Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand Adresse Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand , Chateauneuf-sur-loire lieuville Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristid Briand https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//