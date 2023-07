Musée Maison du Pain Musée de la maison du pain Commeny Catégories d’Évènement: Commeny

Val-d'Oise Musée Maison du Pain Musée de la maison du pain Commeny, 17 septembre 2023, Commeny. Musée Maison du Pain Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée de la maison du pain 2€ par personne, entrée gratuite de 0 à 3 ans La maison du pain, accueillera le public le dimanche 17 septembre 2023 de 14h à 17h. Vous pourrez visionner un documentaire du cycle « Blé, farine, pain ». Découvrir les anciens outils du métier de boulanger d’autrefois, jumelez d’un dépliant « jeu quizz » en famille. Et finir cette visite par une dégustation de différents pains. Musée de la maison du pain 31 grande rue 95450 Commeny Commeny 95450 Val-d’Oise Île-de-France 0134674005 http://commeny95.fr Eco-musée maison du pain non accessible au fauteuil roulant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

