Découvrez une série d'animation et de démonstration liée au folklore Musée de la maison du folklore Saintes

Saintes Découvrez une série d’animation et de démonstration liée au folklore Musée de la maison du folklore Saintes, 15 septembre 2023, Saintes. Découvrez une série d’animation et de démonstration liée au folklore 15 – 17 septembre Musée de la maison du folklore Gratuit. Entrée libre. Entre arts et traditions populaires Profitez d’une démonstration d’entretien de coiffes, au sein du musée, et apprenez un savoir-faire ancestral.

Participez à une visite libre du musée des métiers, de l’habitat et de la vie quotidienne des paysans de Saintonge de 1850 à 1930.

Des animations pour grands et petits seront présents comme un jeu de palets, un jeux mémory, une confection de pop-up et coiffes en carton ! Musée de la maison du folklore Square Pierre-Machon, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 30 67 13 45 https://www.folklore-aunis-saintonge.fr/ Local avec musée et salle d’exposition de coiffes et d’objets anciens de la vie courante dans les campagnes du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T17:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

©groupe folklorique aunis saintonge

