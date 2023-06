Visitez un ancien lieu de combat de la guerre franco-prusse transformé en musée Musée de la maison de la dernière cartouche Bazeilles, 16 septembre 2023, Bazeilles.

Lors de la visite de cette auberge, vous marcherez là où, 153 ans auparavant, une cinquantaine d’hommes étaient stationnés dans cet ultime rempart face aux Soldats Bavarois.

Tout au long du parcours, vous découvrirez des objets ayant, pour certains, appartenu à ces braves militaires

A la fin de la visite, vous pénétrerez dans la pièce immortalisée par le tableau d’ Alphonse de Neuville (Les dernières cartouches) qui a gardé les stigmates de ce dernier moment.

Pénétrer dans la Maison de la Dernière Cartouche, c'est se trouver plongé dans un lieu exceptionnel qui a gardé son caractère authentique et émouvant. C'est en effet dans cette ancienne auberge que se déroula le combat glorieux qui lui fit donner son nom.

Il s’agissait du dernier point de résistance pour des Soldats de l’Infanterie de Marine lors des combats de Bazeilles les 31 août et 1 septembre 1870.

Dès le lendemain des combats, la Maison de la Dernière Cartouche devient un musée qui présente la bataille et les souvenirs des combattants français et bavarois, mais aussi les souffrances du village et de ses habitants. Les Bazeillais payèrent en effet un lourd tribut à cette guerre de 1870 qui rassemble pour la première fois la totalité des Etats allemands unis à la Prusse (Guillaume Ier) contre la France (Napoléon III).

Les troupes de marine qui se battirent à Bazeilles ont livré un combat particulièrement acharné, devenu emblématique de leur vaillance et de leur volonté de remplir jusqu’au sacrifice suprême la mission qui leur avait été confiée.

En deux jours de combats acharnés, ce sont 2655 marsouins et bigors et près de 5 000 soldats bavarois qui tombèrent à Bazeilles.

