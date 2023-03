Visite du Musée Musée de la maison de la dernière cartouche Bazeilles Catégories d’Évènement: Ardennes

Visite du Musée Musée de la maison de la dernière cartouche, 13 mai 2023, Bazeilles. Visite du Musée Samedi 13 mai, 18h00 Musée de la maison de la dernière cartouche Lors de la visite de cette maison qui fût le dernier point de résistance pour des Soldats de l’Infanterie de Marine lors des combats de BAZEILLES les 31 août et 1 septembre 1870, vous marcherez là ou 152 ans auparavant une cinquantaine d’hommes étaient stationnés pour cette ultime rempart face aux Soldats Bavarois. Tout au long du parcours vous découvrirez des objets ayant pour certain appartenu à ces braves militaires et surtout vous pénétrerez en dernier dans la pièces immortalisée par le tableau d’ Alphonse de Neuville (les dernières cartouches) qui a gardé les stigmates de ce dernier moment. Musée de la maison de la dernière cartouche 12 Avenue de la dernière cartouche, 08140 Bazeilles, Grand Est, France Bazeilles 08140 Ardennes Grand Est http://www.maisondeladernierecartouche.com Lieu de résistance lors des combats de Bazeilles les 31 août et 1 septembre 1870. © Musée de la maison de la dernière cartouche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

