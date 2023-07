Visite de la Mairie-Musée Musée de la mairie Bourron-Marlotte, 16 septembre 2023, Bourron-Marlotte.

Venez découvrir les œuvres abritées par cette mairie qui conserve plus de 400 œuvres de petits maîtres du XIXe siècle.

La mairie-musée de Bourron-Marlotte est décorée par un artiste parisien résident dans la commune entre 1906 et 1922 environ, Charles Moreau-Vauthier. Élève de Gérôme, il a abandonné la peinture des Salons assez rapidement mais est resté un animateur hors pair. Mobilisant ses amis de Paris et de la région de Fontainebleau, il réussit à rassembler près de 70 œuvres pour ouvrir en 1907 le « Petit Musée » de la Mairie. Les dons ont continué régulièrement à alimenter ce petit musée qui réunit aujourd’hui plus de 400 œuvres diverses dont quelques-unes sont classées.

Auguste Allongé, La rivière bordée d’arbres têtards, Collection Mairie de Bourron-Marlotte. P.Lacombe