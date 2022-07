Musée de la machine agricole et de la ruralité Musée de la machine agricole et de la ruralité Saint-Loup Catégories d’évènement: Nièvre

03 86 39 91 41 http://www.framaa.fr/ Le fruit de la passion : Le musée est né en 1993 de la passion de bénévoles férus de machinisme agricole. Aujourd’hui, le Nouveau Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité continue dans cette voie en présentant plus de 150 machines toutes en état de fonctionnement, mais il se veut aussi un gardien de la ruralité. Notre verger conservatoire en est le premier témoignage. Un musée en évolution : Nouveau Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité, c’est un espace de découverte de 3 600 m² répartis en trois pôles. Le bâtiment 1 est dédié aux origines du machinisme agricole. En partant de l’énergie humaine, en passant par l’énergie animale, vous vous laissez guider dans un dédale de machines. Enfin, arrive l’énergie mécanique qui a tant révolutionné notre société. De la vapeur au moteur diesel sans oublier l’électricité, vous découvrez une présentation quasi exhaustive de ce que nos « anciens » ont connu. Grâce à une vidéo de 25 min et très bientôt à des bornes interactives, les différentes pièces présentées reprennent vie. Le bâtiment 2 abrite une énorme machine à vapeur Henryette de 240 cv ainsi que des machines-outils de nos campagnes et des machines de moisson. Vous vous laissez ensuite transporter vers le bâtiment 3, lieu où le « tout tracteur » et le « temps de la moisson » sont rois. Là, vous y êtes guidé, à partir de la première guerre mondiale, avec les très rares tracteurs Auror de 1918 et le Mac Cormick Titan de 1915. Une nouvelle muséographie-scénographie permet de présenter nos joyaux sous des angles inédits et replace ainsi le visiteur dans La Grande Histoire. Après la seconde guerre mondiale, le tracteur se démocratise, le diesel apparait mais, hélas, les campagnes se vident. La production augmente et nous assistons à une course à la puissance. Le rarissime Doe 130 en atteste. Les haies ont disparu. Avec le John Deere, les géants arrivent mais l’agriculteur devient bien seul dans ces engins monstrueux. Du tracteur, vous allez passer aux moissonneuses batteuses pour découvrir la plus grande collection de moissonneuses au monde. De nos deux américaines de 1928, les Caperpillar 38 et Deering 8, laissez-vous ensuite guider vers nos productions françaises, avec notamment trois pièces uniques : Société Française MBA 2, la Merlin 531 et la Guillotin MA 240. Un verger conservatoire pour tous : Notre association a trouvé dans le projet de création d’un verger conservatoire une suite logique à son implication dans la ruralité et à son engagement à promouvoir des valeurs de partage et de respect de l’espace naturel. Constitué de 32 espèces anciennes de pommiers, pruniers et autres cerisiers, il représente à lui seul un véritable musée de plein air, passerelle culturelle entre hier, aujourd’hui et demain, puisqu’il apprend aux petits comme aux grands les cycles naturels de la nature, en favorisant la biodiversité, en sensibilisant les citoyens, ruraux ou urbains, à la nécessaire préservation de notre environnement. Un atelier particulier dans d’imposants hangars agricoles. Le dimanche, venez assister à un temps fort de démonstration de sabots et de sciage avec une scie circulaire et une scie à ruban. A l’extérieur, du Tire Billons avec des tracteurs anciens et des 4×4 sera réalisé.

