Vienne Parcours-jeu Musée de la Machine à Écrire et à Calculer Montmorillon, 21 octobre 2023, Montmorillon. Parcours-jeu 21 octobre – 5 novembre Musée de la Machine à Écrire et à Calculer VISITE LUDIQUE

Venez jouer en famille au Musée de la Machine à Écrire et à Calculer : guide en main, remontez le temps d’un coup d’œil avisé et partez à la recherche d’une invention de plus de trois cents ans ! Il s’agit d’une visite ludique, gratuite, proposée à partir de 6 ans et exclusivement fondée sur l’observation des modèles rares exposés au musée : aucune question ne trouve réponse sur internet, seul votre regard attentif vous permettra de retrouver l’objet recherché au fil d’un parcours jalonné d’énigmes. Prêts à relever le défi ?

Entrée gratuite.

ÉNIGME DU MÉCANOGRAPHE EN HERBE Trouve le secret des réparateurs de machines à écrire… Comment faisaient-ils pour être certains de l’efficacité de leur réparation ? À toi de voir…

Dès 6 ans – Entrée gratuite. Musée de la Machine à Écrire et à Calculer 3 rue Bernard Harent 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

