Révolution au musée : les visites sans dessus dessous ! Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges

Révolution au musée : les visites sans dessus dessous ! Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, 13 mai 2023, Mirecourt. Révolution au musée : les visites sans dessus dessous ! Samedi 13 mai, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 21h30 Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Entrée libre Au fil de l’exposition, la comédienne Ratiba Mokri, avec la complicité de deux élèves musiciens et d’apprentis comédiens, bouleverse les idées reçues sur les musées à travers des situations burlesques et rocambolesques. De quoi dérouter les visiteurs, tout en leur faisant prendre conscience de ce qu’est le Musée de Mirecourt, de ses missions et de ce qu’ils peuvent y faire et y découvrir. __________ Samedi 13 mai Créneaux de visite : 19h ; 19h30 ; 20h ; 20h30 ; 21h ; 21h30 (20 min) Musée de Mirecourt, Cours Stanislas Tout public Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 03 29 37 81 59 http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0329378159 »}, {« type »: « email », « value »: « info@musee-mirecourt.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:20:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:50:00+02:00 ©Compagnie Ratibus

Détails Catégories d’Évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises Adresse Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Ville Mirecourt Departement Vosges Age max 99 Lieu Ville Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises Mirecourt

Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

Révolution au musée : les visites sans dessus dessous ! Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises 2023-05-13 was last modified: by Révolution au musée : les visites sans dessus dessous ! Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises 13 mai 2023 Mirecourt Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises Mirecourt

Mirecourt Vosges