Animations flash théâtralisées Musée de la lunette Morez Catégories d’évènement: Jura

Morez

Animations flash théâtralisées Musée de la lunette, 13 mai 2023, Morez. Animations flash théâtralisées Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la lunette Animée par la Cie l’oCCasion, la Nuit européennes des Musées 2023 remonte le temps à travers de nombreux personnages, fictifs ou historiques, qui viendront vous raconter leur histoire mais surtout leur problème de lunettes ! De Pierre-Hyacinthe Caseaux à Pierre Marly en passant par Sarah Bernhardt, d’un moine à un aventurier en passant par une courtisane de la cour du roi, il est un temps que les moins de 20(0) ans ne peuvent pas connaître ! Musée de la lunette Place Jean Jaurès, 39400 Morez, Jura Morez 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr Pourquoi Morez est-elle devenue la capitale française de la lunetterie ? Comment fonctionne l’œil humain ? Le musée de la lunette offre des réponses à vos questions et vous permet de découvrir l’une des plus belles collections de lunettes au monde. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Cie l’oCCasion

Détails Catégories d’évènement: Jura, Morez Autres Lieu Musée de la lunette Adresse Place Jean Jaurès, 39400 Morez, Jura Ville Morez Departement Jura Lieu Ville Musée de la lunette Morez

Musée de la lunette Morez Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morez/

Animations flash théâtralisées Musée de la lunette 2023-05-13 was last modified: by Animations flash théâtralisées Musée de la lunette Musée de la lunette 13 mai 2023 Morez Musée de la lunette Morez

Morez Jura