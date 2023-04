Découverte de la nouvelle exposition « Morez, 1900 » Musée de la lunette Morez Catégories d’évènement: Jura

Découverte de la nouvelle exposition « Morez, 1900 » Musée de la lunette, 13 mai 2023, Morez. Découverte de la nouvelle exposition « Morez, 1900 » Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la lunette 100 ans plus tôt, Pierre-Hyacinthe Caseaux réalisait la première lunette française. Plus que jamais, la ville rayonne aux yeux du monde entier. Revivez les heures de l’âge d’or de la capitale française de la lunetterie dont l’image forte d’une ville industrielle nous fait oublier le quotidien de cette population qui développe une vie active, familiale et sociale, au gré des événements de l’histoire de France. Les innovations techniques, l’effervescence de la vie quotidienne, les loisirs et les sports sont mis en scène au sein d’un double parcours d’exposition. Mode, mobilier, peinture, objets d’art et photographies plongent les visiteurs dans le Morez de la Belle Epoque ; explorez la en poussant la porte d’une maisonnée ou en vous promenant dans les ruelles moréziennes. Musée de la lunette Place Jean Jaurès, 39400 Morez, Jura Morez 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr Pourquoi Morez est-elle devenue la capitale française de la lunetterie ? Comment fonctionne l’œil humain ? Le musée de la lunette offre des réponses à vos questions et vous permet de découvrir l’une des plus belles collections de lunettes au monde. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

