Enquête au musée : qui a volé les lunettes de Pierre-Hyacinthe Caseaux ? Musée de la lunette Morez

Enquête au musée : qui a volé les lunettes de Pierre-Hyacinthe Caseaux ? Musée de la lunette, 13 mai 2023, Morez. Enquête au musée : qui a volé les lunettes de Pierre-Hyacinthe Caseaux ? Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la lunette Nous sommes le matin du 12 décembre 1796… Comme chaque jour, Pierre-Hyacinthe Caseaux brave la neige pour acheter son journal, le célèbre « Patriote Morézien ». Comme à son habitude, il s’arrête au Café de la Perle, lieu traditionnel de rencontres moréziennes. Mais ce matin-là, alors qu’il s’apprête à rentrer chez lui, il s’aperçoit que ses lunettes ont disparu ! Aidez l’enquêteur Pierre Buisson à élucider le mystère… et retrouvez les lunettes de Monsieur Caseaux : il en a besoin pour lire son journal ! Animation dès 10 ans Musée de la lunette Place Jean Jaurès, 39400 Morez, Jura Morez 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr Pourquoi Morez est-elle devenue la capitale française de la lunetterie ? Comment fonctionne l’œil humain ? Le musée de la lunette offre des réponses à vos questions et vous permet de découvrir l’une des plus belles collections de lunettes au monde. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

