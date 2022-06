Musée de la lunette – Atelier « Crée ton potager ».

Musée de la lunette – Atelier « Crée ton potager »., 30 août 2022, . Musée de la lunette – Atelier « Crée ton potager ».



2022-08-30 – 2022-08-30 Venez créer votre propre potager lors d’un atelier ludique et familial… La nature peut vraiment être surprenante ! Le mardi 30 août 2022 à 14h.

Durée : 2h.

Tarif : 4€/participant

Sur inscription. Venez créer votre propre potager lors d’un atelier ludique et familial… La nature peut vraiment être surprenante ! Le mardi 30 août 2022 à 14h.

Durée : 2h.

Tarif : 4€/participant

Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville