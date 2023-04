Fête de la nature Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, 24 mai 2023, Cosne-Cours-sur-Loire.

En partenariat avec la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire et la Ligue de Protection des Oiseaux.

Au départ de l’Hôtel de Ville, en longeant le Nohain jusqu’au Musée de la Loire puis à l’Ile de Madagascar les participants pourront découvrir l’exposition temporaire Beaux rivages puis les oiseaux des bords de Loire.

L’exposition Beaux rivages du Musée de la Loire forme d’abord le point de départ de cette ode à la nature qui met en évidence l’urgence de la préservation de notre planète. La montée des eaux océaniques et son corolaire recul du trait de côtes, l’intensification des phénomènes de crues et ses conséquences sur l’occupation humaine des vals, cristallisent ce réchauffement climatique dû à nos activités. Les paysages maritimes ou fluviaux évoluent sans cesse mais ces transformations s’accélèrent et remettent en cause notre occupation du paysage naturel. Au cours d’une visite commentée de l’exposition Beaux rivages, le musée de la Loire vous propose de toucher du doigt cette nature grandiose au travers des nombreux paysages rassemblés, dans un voyage qui vous mènera des rives de la Loire à celles de l’Atlantique ou de la Méditerranée en passant par l’Yonne ou la Seine…

Les participants se rendront ensuite sur les bords de Loire en compagnie de la LPO à la rencontre des nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent les rivages ligériens au sein d’un site classé Natura 2000 (ZSC et ZPS au titre de la directive Oiseaux).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T15:00:00+02:00 – 2023-05-24T17:00:00+02:00

