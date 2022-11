Dernier jour, visite libre et boutique de Noël Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, 16 décembre 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Dernier jour, visite libre et boutique de Noël Vendredi 16 décembre, 14h00 Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire

Entrée libre, gratuit

Visite libre et gratuite de 14h à 17h30 et boutique de Noël en présence des Amis du musée. handicap psychique;handicap visuel;handicap moteur;handicap intellectuel pi;vi;mi;ii

La fin de l’année approche, le musée s’apprête à fermer ses portes* mais vous accueille une dernière fois gratuitement le vendredi 16 décembre de 14h à 17h30. Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir ou redécouvrir l’exposition « Reflets de faïence, la Loire pour décor » avant que toutes les pièces exceptionnelles rassemblées pour l’occasion ne retournent en réserves ou dans leurs musées d’origine.

En outre, à quelques heures du Marché de Noël, le Musée de la Loire mettra en avant sa boutique et invitera l’Association des Amis du musée et du Patrimoine à présenter ses ouvrages. Vous profiterez ainsi d’une multitude d’idées cadeaux pour petits et grands : livres d’art ou sur la Loire, catalogues d’exposition, ouvrages sur Cosne, faïences de Nevers ou porcelaines peintes, porte-clefs, peluches, puzzles… Les auteurs des Cahiers des amis du musée enfin, se tiendront à votre disposition si vous le souhaitez pour des dédicaces personnalisées.

* Réouverture prévue le 1er mars 2023, pour une nouvelle saison pleine de surprises. L’accueil des groupes et du public scolaire se poursuit sur rendez-vous pendant la période de fermeture.

En partenariat avec l’Association des Amis du musée et du Patrimoine

