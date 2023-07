Visite guidée thématique « Jean Moulin » Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée thématique « Jean Moulin » Samedi 16 septembre, 14h30 Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin Réservation sur place le jour même, dans la limite des places disponibles

18 personnes max

Si aujourd’hui Jean Moulin (1899-1943) est surtout connu comme l’unificateur de la Résistance intérieure, il fut aussi le plus jeune préfet de France, ministre du Front populaire et un artiste talentueux. Cette visite guidée au sein des collections du musée, riche de nombreux objets personnels, vous permettra de découvrir la vie et l’engagement de ce héros de la Résistance.

Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 71 28 34 70 http://museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr https://twitter.com/museeML;https://www.facebook.com/MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis/?ref=bookmarks Le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin a ouvert ses portes le 25 août 2019, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris, dans son nouveau site place Denfert-Rochereau.

Il permet de comprendre une page fondamentale de l’histoire de France au travers du parcours de deux hommes très différents, Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque. Chacun selon ses idées se lance dans le combat pour défendre leur patrie. Leur objectif commun ? La libération de la France dont la Libération de Paris est le symbole le plus fort. Leurs histoires accompagnent le visiteur au fil d’un parcours ponctué de rencontres et de face à face avec plus de 300 objets, documents originaux, photographies, vidéos d’archives ou de témoignages qui évoquent la résistance, les combats, la répression, la clandestinité et la liberté retrouvée.

Un haut-lieu de la résistance se cache sous le musée : le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy. Ouvert pour la première fois, il invite les visiteurs à plonger au cœur des journées cruciales de la Libération de Paris. Le musée est situé sur la place Denfert-Rochereau. Il est accessible : métro ligne 4, 6, RER B, Bus 38, 68, 88, 216, Orlybus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

DR