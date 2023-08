Visite guidée du camp de La Demande Musée de la Légion étrangère Aubagne, 16 septembre 2023, Aubagne.

Visite guidée du camp de La Demande Samedi 16 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Musée de la Légion étrangère Inscription obligatoire

La Légion étrangère, les Amis du vieil Aubagne et le service Archives-Patrimoine de la Ville d’Aubagne vous invitent à visiter le Camp de la Demande : son château, son histoire, le Musée de la Légion étrangère et le Monument aux Morts sur la Voie Sacrée vous seront notamment présentés.

Le musée de la Légion étrangère, avant tout lieu de mémoire, présente l'histoire et les faits d'armes de cette institution au travers de collections majeures labélisées Musée de France. Du Mexique au Mali, de 1863 à aujourd'hui, le musée permet au visiteur de se plonger dans la peau des légionnaires ayant servi pour la France. Des expositions temporaires à la scénographie moderne sont réalisées autour de thèmes qui abordent la Légion sous des angles originaux et décalés.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville d’Aubagne